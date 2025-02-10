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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Erdoğan'a Övgü Dolu Sözler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye-Malezya toplantısında Erdoğan'ın liderliğini övdü, Türkiye'nin uluslararası konumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:17
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Erdoğan'a Övgü Dolu Sözler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan'ı Yüceltti

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliklerini övdü. Enver, Erdoğan'ın 'istikrarlı, dirayetli ve iradeli yönetimi' sayesinde Türkiye'nin uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin Dönüşüm Süreci

Enver İbrahim, Erdoğan'ın 20 yıldan uzun süredir Türkiye'yi olağanüstü bir dönüşüm sürecine soktuğunu ifade etti. Enver, ‘Kendisinin adanmışlığı, hepimizin özenmesi gereken bir gerçek’ diyerek Erdoğan'ın Türkiye’yi bir üst seviyeye taşıdığını vurguladı.

Güvenli ve Küresel Bir Ülke

Türkiye'nin güvenliğini ve küresel angajmanlarını da değerlendiren Enver, Türkiye'nin altyapı ve üstyapı açısından önemli dönüşümler geçirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Erdoğan'ın ulusal gururu artırarak Türkiye'yi küresel sahnede eşi benzeri olmayan bir ülke haline getirmek için ciddi çabalar sarf ettiğini söyledi.

Cesaret ve Ahlaki Netlik

Erdoğan'ın Filistin ve İsrail arasındaki çatışma konusundaki cesaretini öne çıkaran Enver, Erdoğan’ın kullandığı 'soykırım, felaket ve katliam' kelimelerinin Türkiye'nin savlarının dünya çapında yankı bulduğunu belirtti. Enver, Erdoğan'ın ahlaki netliği ve cesaretinin tarih boyunca örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Uzun Süreli Arkadaşlık ve Destek

Enver, Erdoğan ile olan dostluğunu uzun yıllara dayandırarak, bu ilişkinin tamamen anlayışa dayalı olduğunu dile getirdi. Kendisine zorlu zamanlarında destek olan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a her zaman müteşekkir olduğunu belirtti ve dostluğun çıkar gözetmeksizin geliştiğini ifade etti.

Sonuç Olarak

Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi cesareti ve uluslararası alandaki arabuluculuk yeteneği ile önemli bir lider olarak öne çıktığını belirterek, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını sözlerine ekledi.

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