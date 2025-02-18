Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Güney Çin Denizi İçin Müzakere Çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar için müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:42
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Güney Çin Denizi İçin Müzakere Çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Stratejik Çağrı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkların çözümü için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ve Çin arasında yürütülen "Davranış Kuralları Mutabakatı" müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Brunei Ziyareti ve Açıklamalar

Brunei'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Enver, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda yaşanan sorunların çözümü için mümkün olan en kısa sürede müzakerelerin tamamlanması gerektiğini belirtti. Başbakan, "Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflarla ilgili çok taraflı diplomatik ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz," ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlıkları

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyıdaş ülkelerin bağımsızlık kazandığı dönemden bu yana egemenlik ihtilaflarının odağı haline gelmiştir. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla denizin %80'inde egemenlik iddia etmekte ve bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia etmektedir.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesi ve askeri varlık göstermesi, bölge ülkeleri ve ABD tarafından eleştirilmektedir. Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararda, Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.

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