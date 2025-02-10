Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Türkiye'ye Övgü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini değerlendirerek, "Türkiye ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik güç haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Yükselişi

Enver İbrahim, Türkiye'nin dünya sahnesinde kazandığı öneme dikkat çekerek, ülkenin stratejik konumu ve ulusal politika anlayışının, global düzeydeki etkisini artırdığını vurguladı. Bu değerlendirmeler, Türkiye'nin dış politikadaki güçlü adımlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Başbakan İbrahim'in sözleri, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki etkinliğini ve rolünü pekiştiren bir çerçeve sunuyor.