Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den UCM'nin Netanyahu Kararına Zafere Dönüşen Yorum

Malezya Başbakanı'ndan UCM'nin Kararına Destek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını 'muazzam bir zafer' olarak değerlendirdi. Başbakan İbrahim, bu kararı adalet ve insanlığı savunan herkes için önemli bir başarı olarak tanımladı.

Kararın Filistin'e Etkisi

Enver İbrahim, bu kararın Filistin halkının acılarını hafifleteceğini belirtti ve ayrıca kararın 'mantıklı' olduğunu vurguladı. İbrahim, Netanyahu'nun yurt dışına çıktığında tutuklanması gerektiği yönündeki görüşünü de dile getirdi.

UCM'nin Tutuklama Emri

UCM, dün açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü' Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti. UCM, bu kararın gerekçelerinde, her iki liderin açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet ve insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul şüpheler bulunduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, söz konusu karar ile birlikte, Netanyahu ve Gallant'ın sivil nüfusa yönelik saldırı talimatı verdiklerine dair makul şüphelerin bulunduğu da ifade edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.