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Malezya Başbakanı Enver: "İsrail Medeni Uluslar Topluluğunun Bir Parçası Değildir"

Malezya Başbakanı Enver, İsrail’in medeni uluslar topluluğuna dahil olmadığını vurgulayarak uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:43
Malezya Başbakanı Enver: "İsrail Medeni Uluslar Topluluğunun Bir Parçası Değildir"

Başbakan Enver'den Sert Açıklamalar

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi. Başbakan Enver, "İsrail artık medeni uluslar topluluğunun bir parçası değildir ve barbarlığı sadece Orta Doğu'yu değil, tüm küresel düzeni korumak için kararlı bir eylemden başka bir şey gerektirmez," dedi.

Filistin Halkının Acıları

Filistin halkının maruz kaldığı şiddet, yıkım ve sefaletin sona ermesi için uluslararası emblemalar oluşturmanın önemine dikkat çeken Enver, bu tür zirvelerin acılarının dindirilmesi yolunda atılacak adımlar için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Enver, İsrail'in Filistin halkına karşı "alçakça ve pervasızca soykırım" yürüttüğünü vurgulayarak, uluslararası toplumun bu eylemlere karşı hızlı ve etkili şekilde harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

UNRWA'ya Destek Çağrısı

Başbakan, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hedef alarak Filistinlilerin "can simidine" saldırdığını belirterek, bu kuruluşun daha etkin korunması için derhal tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.

Acil Silah Ambargosu Talebi

Enver, uluslararası topluma, acil bir tedbir olarak, İsrail'e karşı derhal silah ambargosu uygulanması için baskı yapma çağrısında bulundu. Bu ihtiyacın sadece Filistinlilerin değil, insanlığın iyiliği için de elzem olduğunu belirtti.

BM'den Kovulma Konsensüsü

Son olarak, Enver, uluslararası hukuk ve normları tekrar tekrar ihlal eden İsrail'in cezalandırılması gerektiğini ve bu amaçla bir konsensüs oluşturularak İsrail’in Birleşmiş Milletler’den kovulması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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