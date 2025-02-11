Malezya Başbakanı Enver: Türkiye ile ASEAN İşbirliği Potansiyeli Büyük

Malezya Başbakanı Enver, "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya ve Türkiye'nin ekonomi ve ticaret alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Başbakan Enver, Kuala Lumpur'da düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Malezya'nın kapasitelerini ele alırsak, pazarlarımızı büyütebilmemiz ve ASEAN'daki diğer ülkelerle işbirlikleri yapmamız gayet mümkün" dedi.

İşbirlikleri ile Ticaret Hedefleri

İki ülkenin ticaret bakanlarına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) ile işbirliği yapma yönündeki çabaları için teşekkür eden Enver, ticaret hacminin bir yılda %18,9 artarak 5,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. "Her yıl %20 artış yaşandığı düşünüldüğünde, 5 yılda 10 milyar dolar hedefine ulaşılabileceğine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki ısrarı sayesinde 10 milyar dolarlık hedefe daha erken ulaşmalarının gerektiğini vurguladı. "Malezya ve Türkiye'de turizm, gıda teknolojileri gibi alanlardaki gücümüzü kullanmalıyız" dedi.

KOBİ'ler ve Enerji İşbirliği

KOBİ'lerin Malezya'daki potansiyeline dikkat çeken Enver, petrol alanında işbirliği için bu kuruluşların önemli bir temel oluşturduğunu belirtti. "Bu alandaki çalışmaların DEİK ve NCCIM ile birlikte desteklenmesi gerekmektedir" diye ekledi.

ASEAN'ın Avantajları ve Ortak Vizyonlar

Başbakan, ASEAN'ın dünyanın en barışçıl ve en hızlı büyüyen ekonomik bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve ASEAN arasındaki sinerjinin yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerinde bulundu. Enver, enerji alanındaki işbirliklerinin güçlü dostluk ve güven bağına dayandığını da ekledi.

Son olarak, Enver, Türkiye ve Malezya'nın kapasitelerini kullanarak pazarlarının büyütülmesinin mümkün olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin gelişimi için köprüler kurmanın önemini yineledi.

NCCIM Başkanı Dato Seri N. Gobalakrishnan ise, Türkiye ile Malezya'nın mevcut dostluğunun karşılıklı saygı ve ortak değerlere dayandığını belirterek, iki ülkeden iş insanlarının yeni işbirliği fırsatları tespit edebileceğini ifade etti.