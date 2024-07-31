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Malezya Başbakanı İbrahim'den Meta'ya Sert Eleştiri

Malezya Başbakanı İbrahim, Instagram'da Hamas lideriyle görüşmesine dair paylaşımın kaldırılmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:20
Malezya Başbakanı İbrahim'den Meta'ya Sert Eleştiri

Malezya'dan Meta'ya Tepki

Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim, Instagram'ın sahibi Meta'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile yaptığı görüşmeye dair paylaşımını kaldırması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Paylaşımın Kaldırılması

Malezya Başbakanlık Ofisi, X sosyal medya platformunda bir bildiri yayımlayarak, İbrahim'in 14 Mayıs'ta Katar'da Heniyye ile yaptığı görüşmeye dair paylaşımın kaldırıldığını duyurdu. Bu durumun, Filistin'e karşı bir ayrımcılığın göstergesi olduğunu belirten açıklamada, "Meta'dan bir özür ve açıklama bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Durumun Arka Planı

Başbakanlık Ofisi, Ekim ayının sonunda İbrahim'in Heniyye ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatmak amacıyla 30 Temmuz'da tekrar paylaşımda bulunduğunu kaydetti. Ancak, söz konusu paylaşım, Instagram tarafından "tehlikeli" olarak nitelendirilen kişi ve kurumlara destek içerdiği gerekçesiyle kaldırılmıştır.

Öte yandan, Malezya medyası daha önce İbrahim'in Heniyye ile olan paylaşımının Facebook'tan da kaldırıldığını ve Meta'nın durumu "Yanlışlıkla kaldırıldı" şeklinde açıkladığını bildirdi. Bu açıklama üzerine paylaşımlar geri yüklenmişti.

Heniyye'nin Durumu

Hamas lideri İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Ancak, İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Heniyye'nin kaldığı yere saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas, bu suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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