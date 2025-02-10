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Malezya Başbakanı İbrahim: Türkiye Her Zamankinden Daha Güçlü

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü ve Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:22
Malezya Başbakanı İbrahim: Türkiye Her Zamankinden Daha Güçlü

Malezya Başbakanı İbrahim'den Türkiye'ye Destek.

Malezya Başbakanı İbrahim, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim, Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, bu güçlenmenin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin yattığını vurguladı.

Sınırların Ötesine Geçen Bir Liderlik

Başbakan İbrahim, Erdoğan'ın yaptığı çalışmalar ve gösterdiği çabaların, Türkiye'nin global arenada nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi. "Sebebi yaptıklarınız, çabalarınız. Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz," diye ifade etti. Bu sözler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü hakkında önemli bir değerlendirme sunuyor.

İbrahim'in ifadeleri, Türkiye'nin dünya sahnesindeki artan etkisini ve Erdoğan'ın liderliğini bir kez daha ön plana çıkarmış oldu.

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