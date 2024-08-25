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Malezya, BRICS'e Partner Ülke Olarak Katılmayı Umuyor

Malezya Dışişleri Bakanı, BRICS'e katılım planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:25
Malezya, BRICS'e Partner Ülke Olarak Katılmayı Umuyor

Malezya, BRICS Üyeliği İçin İlk Adımları Atıyor

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, BRICS grubuna öncelikli olarak partner ülke olarak katılmayı amaçladıklarını duyurdu. The Star gazetesinin aktardığına göre, Bakan Hasan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından bu açıklamayı yaptı.

BRICS Görüşmeleri ve Gelecek Planları

BRICS'e katılım konusunun Vieira ile yaptığı görüşmede gündeme geldiğini belirten Hasan, gelecek yıl Brezilya'nın BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ifade etti. Bakan Hasan, "Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Başbakan Enver İbrahim aracılığıyla Malezya'nın BRICS'e katılması için bir davet yapmıştı. Bu davetin hayata geçmesini umuyoruz," dedi.

BRICS Tarihçesi

BRICS, 2006 yılında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuştur. 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gruba dâhil olmuştur. Şu anda 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılma talebinde bulunmuştur.

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