Malezya, BRICS Üyeliği İçin Rusya'ya Başvuruda Bulundu

Malezya BRICS Üyeliği İçin Adımlar Atıyor

Malezya, BRICS küresel ekonomik birliğine katılmak üzere Rusya'ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Bu bilgi, Bernama haber ajansı tarafından aktarıldı.

Başbakan İbrahim ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un Görüşmesi

Başbakan Enver İbrahim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Putrayaja'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında önemli bir adım oldu.

Açıklamalara göre, Enver İbrahim ve Sergey Lavrov, ticaret, yatırım, güvenlik, yüksek öğrenim, bilim ve teknoloji ile turizm gibi birçok işbirliği alanını ele aldılar. Enver’in BRICS'e katılım arzusu ise görüşmenin temel konusunu oluşturdu.

Filistin ve Ukrayna Üzerine Tartışmalar

Ayrıca, görüşmede Filistin’deki mevcut durum da gündeme geldi. Malezya, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımın gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üye olmasının aciliyetine dikkat çekildi.

Enver İbrahim, Ukrayna çatışmasının çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

BRICS Hakkında Kısa Bilgi

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından 2006 yılında kuruldu. 2010 yılında Güney Afrika'nın eklenmesiyle genişledi ve bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı.

30'dan fazla ülke BRICS'e katılmaya istekli. Birliğin hedefleri arasında, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası arenada daha fazla temsil ve söz hakkı elde etmelerini sağlamak yer alıyor.