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Malezya'da Aşırı Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 80 Bin Tahliye Edildi

Malezya'da muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:39
Malezya'da Aşırı Yağışlar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 80 Bin Tahliye Edildi

Malezya'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller, ülkeyi derinden sarstı. Son gelişmelere göre, bu doğal afetler sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın yaptığı açıklamada, muson mevsimi yağmurlarının özellikle ülkenin 7 eyaletinde sel ve toprak kaymalarına neden olduğu bilgisi verildi. İlk belirlemelere göre, öldürücü sel felaketleri 3 insanın yaşamını sonlandırdı. Yağışlardan etkilenen 80 binden fazla kişi, yaklaşık 500 geçici barınma merkezine nakledildi.

Kuzeydoğu eyaletlerinden biri olan Kelantan, 56 bin kişinin evlerinden tahliye edilmesiyle, afetlerden en kötü etkilenen bölge oldu. Bu durum, yerel halkta büyük bir endişeye neden oldu.

Yerel medyaya verdiği demeçte, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi, bu yılki sellerin, 2014 yılında 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 250 binden fazla bölge sakinini yerinden eden olaylardan daha kötü olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hamidi, meteorolojik tahminlerin aralık ayında yağışların şiddetinin artacağını ve daha geniş bir bölgeyi etkisi altına alacağını gösterdiğini belirtti.

Devlet kurumları, afetlerle mücadele için yaklaşık 83 bin personel görevlendirirken, onlarca kurtarma botu, helikopter ve gerekli ekipmanlar hazır halde bekletiliyor. Ayrıca, ülke genelinde 2 milyonu aşkın kişiyi barındırabilecek yaklaşık 8 bin tahliye merkezi de belirlendi.

Kasım ayında başlayan ve mart ayına kadar sürebilen muson yağmurları, Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymalarına neden olmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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