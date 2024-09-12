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Malezya'da Çiftçiyi Yiyen Timsah Vurularak Öldürüldü

Lahad Datu'da bir çiftçiyi yutan timsah, yetkililer tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşamını yitiren çiftçi bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:04
Malezya'da Çiftçiyi Yiyen Timsah Vurularak Öldürüldü

Malezya'da Timsah Saldırısı

Malezya'nın Sabah eyaletinde gerçekleşen üzücü bir olayda, Lahad Datu kentinde balık tutmaya giden bir çiftçi, timsah saldırısına uğradı.

Olayın Detayları

46 yaşındaki çiftçi Rusdi Tambah, nehir kenarına balık tutmak için gittiği sırada 4,5 metre uzunluğundaki bir timsah tarafından yakalandı ve suya çekildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Tambah'ı bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, timsahın çiftçiyi yediğini fark ettikten sonra, timsahı etkisiz hale getirmek için 5 el ateş açarak öldürdü.

Olayın Sonrası

Yazık olan Tambah'ın cenazesi emniyet yetkililerine teslim edilirken, ölü timsah ise vahşi yaşam koruma ekipleri tarafından alındı.

Timsah Saldırıları İstatistikleri

Malezya'nın Sabah ve Saravak eyaletlerinde 2001-2020 yılları arasında toplam 205 timsah saldırısı gerçekleşti ve bu saldırılarda 135 kişi hayatını kaybetti. Bu iki eyalette yılda ortalama 10 timsah saldırısı yaşanmaktadır.

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