Malezya'da Sel ve Heyelanlar: 51 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Malezya, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülke genelinde 51 binden fazla kişi, "güvenli bölgelere" nakledildi.

Bernama haber ajansının aktardığına göre, sel ve heyelanlar başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB, bu doğal afetlerin tren seferlerinin aksamasına yol açtığını bildirdi. Yetkililerin açıklamalarına göre, ülke genelinde tam olarak 51 bin 305 kişi güvenli yardım merkezlerine tahliye edildi.

Terengganu Eyaleti Eğitim Departmanı Yöneticisi Jelani Sulong, bölgedeki 18 okulun sel nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını açıkladı. Ayrıca, yağışların etkili olduğu 6 bölgedeki 41 okulun da tahliye edilenlerin barınması amacıyla güvenli yardım merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, halkı, sel ve heyelanlar konusunda dikkatli olmaya ve güvenli bölgelere yönelmeye davet ediyor.

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