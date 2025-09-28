Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, BM 80. Genel Kurulu'nda İsrail'e yaptırım uygulanması ve BM vetosunun kaldırılması ya da sınırlandırılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 10:10
Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı

BM 80. Genel Kurulu'nda Muhammed Hasan'dan sert uyarılar

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu oturumunda Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Hasan, BM'nin 80. yılını kutlamanın "boş hissettirdiğini" ifade ederek, "Filistin'in işgaline son veremediğimiz için kendimizi tebrik etmeli miyiz?" diye sordu.

İsrail'e somut yaptırım çağrısı yapan Hasan, İsrail'in işgaline karşı adımlar atılması ve bağımsız Filistin Devleti için uzun dönem destek sağlanmasına hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Hasan, İsrail'in Katar'a saldırısını "başka bir devletin egemenliğinin ihlali ve tüm uzlaşma çabalarına hakaret" olarak nitelendirdi ve bölgesel risklere dikkat çekti: "Tüm zulüm Filistin'le başlamış olabilir ancak Filistin'le sona ermeyecek. Orta Doğu, bölge sakinleri için daha tehlikeli hale geldikçe yankılarını dünyanın her yerinde hissedeceğiz."

İsrail-Filistin meselesinde yalnızca iki devletli çözümü desteklemenin yeterli olmadığını vurgulayan Hasan, ülkesinin Filistin halkına desteğe bağlılığını yineledi.

Son olarak Hasan, BM'de veto hakkının kaldırılması ya da en azından sınırlanması yönünde reform gerektiğini savunarak, Genel Kurulun yetkinin "geri gelmesi gerektiğini" söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 173 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Musa S. Yakalandı
2
ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı — Alparslan Bayraktar Açıkladı
3
Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı
4
Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
Erzurum'da Hararet Yapan Aracına Müdahale Eden Teknisyen Yandı
7
Arizona'da Şiddetli Yağışlar: Sellerde 4 Kişi Öldü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı