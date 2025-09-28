Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı

BM 80. Genel Kurulu'nda Muhammed Hasan'dan sert uyarılar

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu oturumunda Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Hasan, BM'nin 80. yılını kutlamanın "boş hissettirdiğini" ifade ederek, "Filistin'in işgaline son veremediğimiz için kendimizi tebrik etmeli miyiz?" diye sordu.

İsrail'e somut yaptırım çağrısı yapan Hasan, İsrail'in işgaline karşı adımlar atılması ve bağımsız Filistin Devleti için uzun dönem destek sağlanmasına hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Hasan, İsrail'in Katar'a saldırısını "başka bir devletin egemenliğinin ihlali ve tüm uzlaşma çabalarına hakaret" olarak nitelendirdi ve bölgesel risklere dikkat çekti: "Tüm zulüm Filistin'le başlamış olabilir ancak Filistin'le sona ermeyecek. Orta Doğu, bölge sakinleri için daha tehlikeli hale geldikçe yankılarını dünyanın her yerinde hissedeceğiz."

İsrail-Filistin meselesinde yalnızca iki devletli çözümü desteklemenin yeterli olmadığını vurgulayan Hasan, ülkesinin Filistin halkına desteğe bağlılığını yineledi.

Son olarak Hasan, BM'de veto hakkının kaldırılması ya da en azından sınırlanması yönünde reform gerektiğini savunarak, Genel Kurulun yetkinin "geri gelmesi gerektiğini" söyledi.