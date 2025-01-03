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Malezya'dan İsrail'e Sert Kınama: Gazze'deki Saldırılar Soykırım

Malezya, İsrail'in Gazze'deki aralıksız saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek kınadı ve uluslararası toplumu sorumluluğa davet etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:32
Malezya'dan İsrail'e Sert Kınama: Gazze'deki Saldırılar Soykırım

Malezya, Siyonist İsrail'in Gazze Saldırılarını Şiddetle Kınıyor

Malezya, "siyonist İsrail rejiminin" Gazze'ye yönelik aralıksız saldırılarını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in, özellikle kadınlar, çocuklar ile sağlık ve medya çalışanları gibi masum insanları hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıların, korkunç sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri

Yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen son saldırının da ilgili uluslararası insancıl hukuka açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Malezya, "Acımasız hava saldırıları, zorla tahliye ve yerleşim alanlarının sistematik olarak hedef alınması, açık bir soykırım ve savaş suçudur" dedi.

İsrail Başbakanı'nın Taktikleri Eleştirildi

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun diplomatik çabaları engelleyici taktiklerinin ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları baltaladığı ifade edildi. Açıklamada, uluslararası toplumdan, Gazze'deki soykırımdan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için gereken adımları atması istendi.

Bağımsız Filistin Devleti Vurgusu

Malezya, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini bir kez daha dile getirerek, uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

İsrail'in Saldırılarındaki Artış

7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı saldırılara karşılık, İsrail de ardı ardına hava saldırıları düzenliyor. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrail vatandaşının hayatını kaybettiğini, 5000'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Aynı dönemde Gazze Şeridi'nde ise yaklaşık 45 bin 658 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil Altyapıya Yönelik Saldırılar

Sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının tahrip edilmesine yol açtı. İsrail ordusu, hem karadan hem havadan saldırılarını sürdürüyor.

Çatışmalar ve Kurban Sayısı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim tarihinden bu yana, 167 çocuk dahil toplam 835 Filistinli yaşamını yitirdi. Çatışmalar sırasında her iki taraf da alıkoymalara devam etmektedir.

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