DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Malezya: Filistin Desteği Nedeniyle Gelebilecek Tehditlere Karşı Hazırız

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohamad Alamin, Filistin'e verdikleri destek nedeniyle gelebilecek tehditlerle başa çıkabileceklerini ve diplomasiyle çözüm aradıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:51
Malezya: Filistin Desteği Nedeniyle Gelebilecek Tehditlere Karşı Hazırız

Malezya: Filistin Desteğine Rağmen Olası Tehditlerle Başa Çıkacağız

Mohamad Alamin'den parlamentoda net mesaj

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohamad Alamin, Filistin'e verdikleri destek nedeniyle gelebilecek tehditler ve göz korkutmalara karşı baş edebileceklerini belirtti.

Bernama ajansının haberine göre, Alamin, Malezya Parlamentosu (Dewan Rakyat)'ta yaptığı konuşmada hükümetin Filistin'e destek veren tutumunun diğer ülkeler tarafından ekonomik olarak hedef alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Alamin, "Filistin davasını savunmada sesimiz çıktığı için olası tehdit ve göz korkutmalar konusunda bunun, baş edebileceğimiz bir şey olduğuna inanıyorum çünkü tutumumuz güçlü ve sağlam." ifadesini kullandı.

Malezya'nın Filistin konusundaki tutumunun on yıllardır değişmediğini vurgulayan Alamin, bu duruşun yalnızca dini sebeplerden değil insani ilkelerden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, bu konuda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası kuruluşların desteğini gördüklerini dile getirdi.

Alamin, Orta Doğu'daki belirsizliğin yalnızca bölgesel değil küresel istikrarı da etkilediğini ve bunun Malezya için de bazı sonuçları olduğunu vurguladı.

Malezya'nın Orta Doğu dış politikasını kapsamlı, prensipli ve pragmatik bir anlayışla sürdürdüğünü belirten Alamin, diplomasiyi ön plana çıkararak Türkiye, Ürdün, Mısır ve Katar gibi ülkelerle barışçıl bir sonuç arayışı için birlikte çalıştıklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
6
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak
7
Adana Feke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor