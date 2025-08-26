Malezya: Filistin Desteği Nedeniyle Gelebilecek Tehditlere Karşı Hazırız

Malezya: Filistin Desteğine Rağmen Olası Tehditlerle Başa Çıkacağız

Mohamad Alamin'den parlamentoda net mesaj

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohamad Alamin, Filistin'e verdikleri destek nedeniyle gelebilecek tehditler ve göz korkutmalara karşı baş edebileceklerini belirtti.

Bernama ajansının haberine göre, Alamin, Malezya Parlamentosu (Dewan Rakyat)'ta yaptığı konuşmada hükümetin Filistin'e destek veren tutumunun diğer ülkeler tarafından ekonomik olarak hedef alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Alamin, "Filistin davasını savunmada sesimiz çıktığı için olası tehdit ve göz korkutmalar konusunda bunun, baş edebileceğimiz bir şey olduğuna inanıyorum çünkü tutumumuz güçlü ve sağlam." ifadesini kullandı.

Malezya'nın Filistin konusundaki tutumunun on yıllardır değişmediğini vurgulayan Alamin, bu duruşun yalnızca dini sebeplerden değil insani ilkelerden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, bu konuda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası kuruluşların desteğini gördüklerini dile getirdi.

Alamin, Orta Doğu'daki belirsizliğin yalnızca bölgesel değil küresel istikrarı da etkilediğini ve bunun Malezya için de bazı sonuçları olduğunu vurguladı.

Malezya'nın Orta Doğu dış politikasını kapsamlı, prensipli ve pragmatik bir anlayışla sürdürdüğünü belirten Alamin, diplomasiyi ön plana çıkararak Türkiye, Ürdün, Mısır ve Katar gibi ülkelerle barışçıl bir sonuç arayışı için birlikte çalıştıklarını kaydetti.