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Malezya, İngiltere'deki Aşırı Sağcı Olaylar Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yayınladı

Malezya, İngiltere'deki aşırı sağcı olaylar sonrası vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparak teyakkuzda olmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:32
Malezya, İngiltere'deki Aşırı Sağcı Olaylar Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yayınladı

Malezya'dan Seyahat Uyarısı

Malezya, 30 Temmuz tarihinde İngiltere'de patlak veren aşırı sağcı sokak olayları nedeniyle bir seyahat uyarısı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Malezyalı vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Protesto Alanlarından Uzak Durun

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "İngiltere'de ikamet eden ya da seyahat eden Malezyalıların, protesto alanlarından uzak durmaları ve yerel makamların güncel bilgilerini takip etmeleri gerekmektedir," denildi. Ayrıca Kuala Lumpur’un olayları yakından takip ettiği ifade edildi.

Olayların Sebebi ve Gelişmeler

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi tarafından düzenlenen protestolar, Southport'ta gerçekleşen ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrasında çetin bir hale büründü. Saldırganın, sebebi olarak Müslüman sığınmacının ülkeye geçtiğimiz yıl girmesi gösterilmekteydi. Ancak polis, saldırganın Cardiffli bir genç olduğunu bildirmiştir.

Ülke Genelinde Olaylar

Aşırı sağcı grupların, saldırganın Müslüman olduğu iddiaları üzerine yaptıkları protestolar, Southport'un yanı sıra Sunderland'de de karakola ve kentteki camiye saldırılarla devam etti. Ülkede farklı şehirlerde gerçekleşen eylemlerde protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı ve çok sayıda iş yerinde saldırıya uğradı.

Middlesbrough ve Rotherham

Olayların ardından Middlesbrough ve Rotherham'da toplulukların karşı karşıya geldiği eylemlerde, aşırı sağcı gruplar düzensiz göçmenleri hedef alırken, karşıt görüşlüler camileri korumaya çalıştı. Rotherham'da yabancı maddelerin otel binasına atılması sonucunda gerilim tırmandı.

Bu olaylar, Malezya'nın İngiltere'ye yönelik seyahat uyarısında bulunduğu ilk durumu temsil etmekte.

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