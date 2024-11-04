Malezya, İsrail'in BM'den Atılmasını Öneren Tasarıyı Hazırladı

Malezya'dan Çarpıcı Bir Öneri

Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistin meselesindeki uluslararası hukuk ihlalleri devam ederse, Birleşmiş Milletler'den (BM) atılmasını öneren bir karar tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Karar Tasarısının Detayları

Bernama haber ajansına göre, Enver İbrahim, Malezya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, tasarının BM Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlandığını belirtti.

Malezya, İsrail'in BM kuruluşlarının faaliyetlerine ve varlığına izin verme yükümlülüğünü ele alan bir karar tasarısının "çekirdek grubu"na katıldığını duyurdu. Bu tasarı, Uluslararası Adalet Divanından (UAD) tavsiye görüş talep edilmesine yönelik bir adım özelliği taşıyor.

Filistinli Mültecilere Yardım Süreci

Enver, tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinlilere yardım sağlamaya devam etmesinin yolu açılacağını ifade etti.

Sonuç olarak, bu taslakla amaçlanan, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle BM'den çıkarılmasıdır. Enver, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü ve kararın yakında BM Genel Kuruluna sunulacağını vurguladı.