Malezya, İsrail'in Okullara Yönelik Saldırılarını Kınadı

Malezya'dan Saldırılara Cevap

Malezya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında, zorla yerinden edilenlerin sığındığı okullara düzenlediği saldırıların ardından sert bir açıklama yaptı. Bu saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları hakkında bilgi verdi. Saldırının hedefi olan okullar, Hasan Selame ve Nasr okullarıydı. Bakanlık, bu saldırıları kınayarak, uluslararası topluma daha etkili ve somut yanıtlar vermesi çağrısında bulundu.

BMGK Kararlarına İlişkin Eleştiriler

Yapılan açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2735 sayılı kararı hiçe saydığına dikkat çekildi. Bu karar, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelikti. Bakanlık ayrıca, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Diğer Saldırılar da Kınandı

Dün gerçekleştirilen saldırılarda, özellikle çocuklar da dahil olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti. Buna ek olarak, daha önce 3 Ağustos'ta da Gazze'nin kuzeyinde bulunan Hamame Okulu'na yönelik bir saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.