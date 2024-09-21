Malezya Kralı İbrahim'in Çin Ziyareti: 50 Yılın Anısına

Malezya Kralı İbrahim, Çin'i Ziyaret Etti

Malezya'nın Kralı Sultan İbrahim İskender, Çin ile diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünde bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Devlet Töreni ve Ziyaretin Önemi

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kral İbrahim için Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir devlet töreni düzenlendi. Bu ziyaret, 2014 yılında eski Kral Sultan Abdul Halim'in ardından gelen ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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