Malezya Kralı İbrahim'in Çin Ziyareti: 50 Yılın Anısına

Malezya Kralı İbrahim, Çin'i Ziyaret Etti
Malezya'nın Kralı Sultan İbrahim İskender, Çin ile diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünde bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Devlet Töreni ve Ziyaretin Önemi
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kral İbrahim için Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir devlet töreni düzenlendi. Bu ziyaret, 2014 yılında eski Kral Sultan Abdul Halim'in ardından gelen ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Doğu Asya İlişkileri ve Güney Çin Denizi
Kral İbrahim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, "Malezya, Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarı korumak için Çin ile birlikte çalışacak" Çin, 1947'de ilk kez yayımladığı haritayla bölgenin %80'inde egemenlik iddia ederken, Malezya, Filipinler, Vietnam ve Brunei Sultanlığı bu alanda hak iddialarına sahiptir. Şi, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Malezya ile ulaşım ve altyapı projelerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Kral İbrahim, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılacak ve ayrıca Çin Ticari Hava Aracı Şirketi'nı (COMAC) ziyaret edecek. Aynı zamanda Kral İbrahim'in, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Çin'in Projeleri ve Ekonomik İşbirliği
Çin, 1947'de ilk kez yayımladığı haritayla bölgenin %80'inde egemenlik iddia ederken, Malezya, Filipinler, Vietnam ve Brunei Sultanlığı bu alanda hak iddialarına sahiptir.
Şi, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Malezya ile ulaşım ve altyapı projelerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Kral İbrahim, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılacak ve ayrıca Çin Ticari Hava Aracı Şirketi'nı (COMAC) ziyaret edecek. Aynı zamanda Kral İbrahim'in, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmesi bekleniyor.