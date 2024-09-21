DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.156.336,58 -0,66%

Malezya Kralı İbrahim'in Çin Ziyareti: 50 Yılın Anısına

Malezya Kralı İbrahim, Çin ile diplomatik ilişkilerin 50. yılı için Pekin'e resmi ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:04
Malezya Kralı İbrahim'in Çin Ziyareti: 50 Yılın Anısına

Malezya Kralı İbrahim, Çin'i Ziyaret Etti

Malezya'nın Kralı Sultan İbrahim İskender, Çin ile diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünde bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Devlet Töreni ve Ziyaretin Önemi

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kral İbrahim için Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir devlet töreni düzenlendi. Bu ziyaret, 2014 yılında eski Kral Sultan Abdul Halim'in ardından gelen ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Doğu Asya İlişkileri ve Güney Çin Denizi

Kral İbrahim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, "Malezya, Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarı korumak için Çin ile birlikte çalışacak"

Çin, 1947'de ilk kez yayımladığı haritayla bölgenin %80'inde egemenlik iddia ederken, Malezya, Filipinler, Vietnam ve Brunei Sultanlığı bu alanda hak iddialarına sahiptir.

Çin'in Projeleri ve Ekonomik İşbirliği

Şi, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Malezya ile ulaşım ve altyapı projelerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Kral İbrahim, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılacak ve ayrıca Çin Ticari Hava Aracı Şirketi'nı (COMAC) ziyaret edecek. Aynı zamanda Kral İbrahim'in, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden ve Kişida'dan Hint-Pasifik Güvenliği Üzerine Görüşmeler
2
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
Ankara'da 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' Sergisi
4
Sri Lanka'da Başkanlık Seçimleri İçin Oy Kullanma Süreci Başladı
5
Ekrem İmamoğlu Tokat'ta Toplantı ve Açılış Törenine Katıldı
6
Jose Carreras İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
7
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Tarımsal Üretim ve İnovasyona Dikkat Çekti

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik