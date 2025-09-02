DOLAR
Malezya Polisi TikTok Üst Yönetimini Sahte Haber Gecikmesi İçin Çağırdı

Datuk Fahmi Fadzil, TikTok yönetimini sahte haberlerle mücadeledeki gecikme nedeniyle polis merkezine çağırdıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 21:58
Malezya Polisi TikTok Üst Yönetimini Görüşmeye Çağırdı

Sahte haberlerle mücadelede gecikme gerekçesiyle çağrı

Bernama ajansının haberine göre, Malezya İletişim Bakanı Datuk Fahmi Fadzil, bir konferansta yaptığı açıklamada, platformdaki sahte haberlerin yayılmasını önlemede TikTok'un Malezya polisiyle işbirliği yapmakta geciktiğini belirterek üst yönetimi polis merkezine davet ettiklerini söyledi.

Fahmi, yakın tarihli bir suçu örnek göstererek "TikTok, Malezya polisine bilgi sağlama konusunda çok yavaştı" ifadesini kullandı ve sözlerine şu cümleyi ekledi: Öyle ki TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew'i arayıp 'bu işlenen bir suç ve kuruluşunuz çok yavaş' diye bilgilendirmek zorunda kaldım.

Ayrıca Fahmi, Meta'nın Facebook platformu yöneticilerinin de "ahlaka aykırı" içeriklerin yayılmasını açıklamak üzere çağrılacağını söyledi. Bakan, sosyal medya platformlarının bu tür konuları ciddiye alması gerektiğini ve platformların yasalara uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Hükümetin ayrıca sosyal medya platformlarındaki tüm satış işlemleri için kimlik doğrulamasını zorunlu hale getirme ihtiyacı üzerinde çalıştığını belirten Fahmi, bunun dolandırıcılık, çevrim içi yasa dışı kumar reklamları ve deepfake içerikle bağlantılı sahte hesapların kötüye kullanımını engellemeyi amaçladığını ekledi.

