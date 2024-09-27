Malezya Siyasetçisi Awang: İsrail'in Yayılması Çöküşü Getirecek

Malezya Siyasetçisi Awang'dan Sert Açıklamalar

Abdülhadi Awang, İsrail'in genişleme politikalarının, tarihsel olarak Adolf Hitler'in sonunu getiren olaylara benzer bir sonuca yol açacağına inanıyor.

İslam Dünyasındaki Sömürge Etkisi

Awang, Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamalarda, "Günümüzde İslam dünyasında yaşananlar, Müslüman ülkelerin isimde bağımsız görünmesine rağmen hâlâ sömürgenin etkisi altında olduğu gerçeğindendir. Filistin'i işgal bunun en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kutsal Toprakların İşgali

Awang, Filistin topraklarının işgalinin, hilafetten sonra İslam ülkelerinin sözde bağımsızlığı kazanmasıyla başladığını belirtti. Müslüman ülkelerin hala ABD ve Avrupa'nın nüfuzu altında olması, bu işgalin devam eden bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ABD ve Avrupa'nın Rolü

"Siyonizmin hayatta kalması, ABD ve Avrupa ülkelerinden aldıkları silah, para ve medya desteği ile mümkün olmaktadır," diyen Awang, ABD'nin iki devletli çözüm önerisinin de Siyonistler tarafından kabul edilmediğini ancak İslam ülkelerine bu çözümü kabul ettirmek için baskı yapıldığını vurguladı.

Gazze'nin Durumu

Gazze'deki durumun, sadece İsrail'in değil, aynı zamanda uluslararası güçlerin de bir ablukası olduğunu ifade eden Awang, "Gazze halkının direnişi, onların iman gücünden gelmektedir" dedi. Ayrıca, Gazze halkının, Mısır, Ürdün ve diğer komşu ülkelere tehcir edilme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Tarihsel Paraleleler

Awang, "Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki çöküşünün nedeni genişlemesiydi," diyerek, İsrail'in daha fazla genişlemesinin de benzer bir sona yol açabileceğini ifade etti. Awang bu konu hakkında, "İsrail, ABD baskısı olmadan bu doktrini uygulasa bile, bu kendi sonunu getirecektir," şeklinde konuştu.

İslam Dünyasında Uyanış

Awang, Müslüman toplumların Filistin'in yanında tek bir saf halinde yer almaya başladığını ve bu uyanışın dünya üzerindeki güç dinamiklerini değiştirebileceğini dile getirdi. Ayrıca, boyun eğmeyen bir direnişin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, Avrupa ve Latin Amerika halklarının İsrail’in saldırılarına karşı düzenlediği protestoların, normalleşme sürecini engellediğini belirten Awang, Güney Afrika’nın da İsrail’e karşı hukuki süreç başlattığını ve bunun Filistin lehine yaşanan önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Asya Ülkelerinin Rolü

Awang, Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi ülkelerdeki Müslüman nüfusun yüksek olmasının, hükümetleri üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayarak, 1948 yılındaki Filistin Nekbesi'nden bu yana bu nüfusun, hükümetlerinin İsrail'i tanımasını engellediğini ifade etti.