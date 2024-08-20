Malezya ve Hindistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Malazya ile Hindistan, savunma alanı da dahil olmak üzere pek çok sektörde işbirliğini artırma kararı aldı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi ziyareti sırasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, mevkidaşı Narendra Modi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıllara Dayanan İyi İlişkiler

Görüşme sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Başbakan İbrahim, iki ülkenin uzun süredir iyi ilişkiler içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu iyi ilişkileri daha ileri taşımak adına altyapı, tarım ve savunma alanlarında güçlendirmeye karar verdik.” şeklinde konuştu.

Yeni Alanlarda İşbirliği

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, Malezya ile savunma, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak için çeşitli adımlar attıklarını belirtti. Modi, "İki ülkenin yarı iletken üretimi gibi yenilikçi alanlarda da birlikte çalışarak büyümesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık

Modi, ayrıca iki ülkenin ikili ilişkilerini güçlendirmek için "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine yükseltme kararı aldıklarını ifade etti. Görüşmelerin ardından, dijital teknoloji, turizm ve sağlık alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İş Dünyası İlişkileri

Hindistan'da 70 Malezyalı firmanın faaliyet gösterdiği ve Malezya'da ise 150'den fazla Hint firmasının bulunduğu bilgisi paylaşılırken, bu durum iki ülke arasındaki ticari bağlantıların da daha da güçlendiğine işaret ediyor.