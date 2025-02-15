Malezya ve Mısır Liderleri, Filistinlileri Gazze'den Çıkarma Girişimlerine Karşı Çıkıyor

Malezya ve Mısır Liderlerinden Ortak Açıklama

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Filistinlileri Gazze'den "çıkmaya zorlayacak" her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini ifade etti.

Başbakan Enver, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Sisi ile Gazze'deki insani durum ve yeniden inşa çabalarını ele aldığını belirtti. Görüşmede, bu tür eylemlerin Filistin davasına ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına zarar vereceğini vurguladı.

Enver, ayrıca Gazze'deki Filistinlilere insani ve tıbbi yardım sağlama konusundaki Mısır'ın desteğine teşekkür etti ve bu durumun derin takdirine layık olduğunu kaydetti.

Filistin İçin Ortak Çabalar

Bunun yanında, Enver İbrahim, Japonya ve Malezya arasındaki işbirliği çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşasına yönelik ortak çabaları görüştüklerini ifade etti. Ekonomi, yatırım, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında Malezya-Mısır ilişkilerini güçlendirmek için kararlılıklarını yineledi.

Trump'ın Gazze İle İlgili Tartışmalı Planı

Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planları gündeme gelmişti. Trump, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkeler olan Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesinin daha iyi bir seçenek olduğunu iddia etmişti.