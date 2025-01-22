Mali, Burkina Faso ve Nijer Terörle Mücadele Gücü Kuruyor

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES), terörle mücadele amacıyla ortak bir görev gücü kuracaklarını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, bu bölgedeki terörist gruplarla etkili bir şekilde savaşmak için toplamda 5 bin kişilik bir misyon yaratacaklarını duyurdu.

Hava Unsurları ve İstihbarat Destekleri ile Güçlendirilmiş Görev Gücü

Bakan Mody, kurulacak görev gücünün içinde hava unsurları ve istihbarat birimlerinin de yer alacağını belirtti. Bu yeni gücün birkaç hafta içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

AES'nin Kuruluşu ve ECOWAS'tan Ayrılma Süreci

Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te AES'yi kurarak terörle mücadele koalisyonunu oluşturdu. Ayrıca bu üç ülke, 28 Ocak 2024 tarihinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) çekileceklerini açıkladı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da 16 Aralık 2024'te yapılan 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ayrılma kararı resmen onaylandı.

Üyelik Sürecinin Sonlanması

Bu üç ülkenin ECOWAS üyeliği 29 Ocak 2025'te sona erecek. Ancak, 29 Temmuz 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, fikir değiştirmeleri halinde topluluğa yeniden katılma imkânları bulunuyor.