DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.159,04 -0,04%
BITCOIN
3.700.278,72 0,52%

Mali, Burkina Faso ve Nijer Terörle Mücadele Gücü Kuruyor

Mali, Burkina Faso ve Nijer, terörle mücadele için 5 bin kişilik ortak görev gücü oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:52
Mali, Burkina Faso ve Nijer Terörle Mücadele Gücü Kuruyor

Mali, Burkina Faso ve Nijer Terörle Mücadele Gücü Kuruyor

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES), terörle mücadele amacıyla ortak bir görev gücü kuracaklarını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, bu bölgedeki terörist gruplarla etkili bir şekilde savaşmak için toplamda 5 bin kişilik bir misyon yaratacaklarını duyurdu.

Hava Unsurları ve İstihbarat Destekleri ile Güçlendirilmiş Görev Gücü

Bakan Mody, kurulacak görev gücünün içinde hava unsurları ve istihbarat birimlerinin de yer alacağını belirtti. Bu yeni gücün birkaç hafta içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

AES'nin Kuruluşu ve ECOWAS'tan Ayrılma Süreci

Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te AES'yi kurarak terörle mücadele koalisyonunu oluşturdu. Ayrıca bu üç ülke, 28 Ocak 2024 tarihinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) çekileceklerini açıkladı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da 16 Aralık 2024'te yapılan 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ayrılma kararı resmen onaylandı.

Üyelik Sürecinin Sonlanması

Bu üç ülkenin ECOWAS üyeliği 29 Ocak 2025'te sona erecek. Ancak, 29 Temmuz 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, fikir değiştirmeleri halinde topluluğa yeniden katılma imkânları bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor