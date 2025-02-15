Mali'de 2. Afrika Maarif Spor Oyunları Başladı

2. Afrika Maarif Spor Oyunları Mali'de Başladı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Afrika Maarif Spor Oyunları'nın ikincisi, 2025 sporcunun katılımıyla Mali'nin başkenti Bamako'da gerçekleştirilmeye başlandı.

Etkinlik Detayları

"Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş" sloganıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni, Bamako'daki 26 Mart Stadyumu'nda yapıldı. Törende protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi ve ardından takım oyunları ile bireysel branşlarda yarışacak 2025 öğrenci, bando eşliğinde yürüyüş yaptı.

Önemli Konuşmalar

Mali Yurtdışındaki Malililer ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Mossa Ag Attaher, Türkiye Maarif Vakfı'nın bu girişimini memnuniyetle karşıladı ve spor un gençliği bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Bakan Attaher, "Bu turnuva, sporun entegrasyon ve toplumsal uyum için güçlü bir araç olduğunun canlı bir kanıtıdır,” dedi.

Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan, Türkiye'nin Afrika'daki eğitim ve kalkınma projelerine olan bağlılığını dile getirerek, Maarif Vakfı'nın spor alanındaki mükemmeliyete katkısının altını çizdi. “Spor, sınırları aşan ve insanları bir araya getiren evrensel bir dildir,” şeklinde konuştu.

Gurur ve Beklentiler

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir, turnuvanın her yıl büyüyerek ilerlemesinden duyduğu gururu ifade etti. Cangir, "Bugün yalnızca spor yeteneklerini değil, aynı zamanda takım ruhunu ve Afrika ülkeleri arasındaki dostluğu da kutluyoruz," belirtti.

Katılımcı Ülkeler

Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Burundi, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Moritanya, Nijer, Senegal, Somali, Togo ve Tunus gibi ülkelerden genç sporcular bu etkinlikte yer alıyor. Oyunlar 3 gün sürecek ve yaklaşık 80 devlet okulu ile özel okulun katılımıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ilgili federasyona akredite yüzlerce hakem de görev alacak.