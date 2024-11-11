Mali'de Avustralyalı Resolute Mining'in Üç Yöneticisi Gözaltına Alındı

Mali'de Avustralyalı Madencilik Şirketine Şok Gözaltı

Mali'nin güneyinde faaliyet gösteren Resolute Mining isimli Avustralyalı maden şirketinin üç yöneticisi, sahtecilik ve kamu malını zarara uğratma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan yöneticilerin başkent Bamako'da bulundukları ve burada Malili yetkililerle görüşmek üzere geldiği belirtildi. Ancak, görüşmenin ardından beklenmedik bir şekilde gözaltına alındıkları vurgulandı.

Şirketten gelen açıklamada, Genel Müdür Terry Holohan ve iki yöneticinin tutuklu olduğu bilgisi doğrulandı.

Resolute Mining'in ülkenin güneybatısındaki Syama altın madeni üzerinde %80 oranında mülkiyet hakkına sahip olduğu biliniyor. Bu durum, şirketin yerel otoritelerle olan ilişkilerini daha da önemli hale getiriyor.

Öte yandan, Mali'deki askeri yönetim son zamanlarda yabancı maden şirketlerine karşı daha titiz bir gözlem süreci yürütmekte. Önceki dönemde Kanadalı Barrick Gold maden şirketine ait dört çalışan da benzer sebeplerle eylülde gözaltına alınmış ve 24 saat içinde serbest bırakılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.