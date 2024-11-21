Mali'de Başbakan Choguel Maiga Görevden Alındı

Mali'de Başbakan Choguel Maiga, askeri yönetimi eleştirmesinin ardından görevinden alındı. Devlet televizyonu ORTM tarafından yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Maiga ve hükümeti görevden alındı.

2021 yılının Haziran ayından bu yana başbakanlık görevini sürdüren Maiga, 16 Kasım'da yaptığı açıklamalarda askeri yönetimi kendisini kararlara dahil etmemek ve demokratik seçimleri ertelemekle suçlamıştı.

Mali'de Ağustos 2020'de yaşanan darbeyi organize eden Assimi Goita, o dönemde Cumhurbaşkanlığına Bah Ndaw ve Başbakanlığa da Moctar Ouane'yi atamıştı. Goita, Mayıs 2021'de Ndaw ve Ouane'nin, hükümetteki bazı askerlerin görevine son vermek istemesi üzerine ikinci bir darbe gerçekleştirmiş ve kendisini cumhurbaşkanı olarak atamıştır. Bu süreçte Maiga, Goita tarafından başbakan olarak atanmıştır.

Ağustos 2020'den bu yana uluslararası toplum, Askari yönetimi demokratik seçimleri bir an evvel düzenlemesi konusunda zorlamaktadır. Ancak, Goita'nın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen seçim tarihi belirlemediği kaydedilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.