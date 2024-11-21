Mali'de Gözaltındaki Avustralyalı Maden Yöneticileri Serbest Bırakıldı

Mali'nin güneyinde yer alan bir altın madenini yöneten Avustralyalı madencilik şirketi Resolute Mining'in gözaltına alınan üç üst düzey yöneticisi serbest bırakıldı. AA'da yer alan habere göre, Mali Madencilik Bakanlığı kaynakları, 10 Kasım'da gözaltına alınan Genel Müdür Terry Holohan ile diğer iki çalışanın, hükümet yetkilileriyle yaptıkları toplantının ardından serbest kaldığını duyurdu.

Bu üç yönetici, başkent Bamako'da gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra, sahtecilik ve kamu malını zarara uğratma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltı süreci, Avustralyalı şirketin Mali hükümetiyle yürüttüğü müzakerelerin hemen ardından geldi.

Resolute Mining, hafta sonu Mali hükümeti ile yaptığı görüşmeler sonucunda vergi anlaşmazlığını çözmek için 160 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirketin, Mali'nin güneybatısındaki Syama altın madeninin yüzde 80'ine sahip olduğu biliniyor.

Mali’deki askeri yönetim, son zamanlarda yabancı maden şirketlerini yakın takibe alarak, kanun dışı faaliyetlerin önüne geçmeye çalışmaktadır. Örneğin, geçtiğimiz eylülde Kanadalı maden şirketi Barrick Gold'un dört çalışanı da gözaltına alınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.