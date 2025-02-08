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Mali'de Sivillere Yönelik Saldırı: 50 Ölü

Mali'nin kuzeydoğusunda düzenlenen saldırıda, askerler eşliğindeki sivil konvoy hedef alındı; 50 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:07
Mali'de Sivillere Yönelik Saldırı: 50 Ölü

Mali'de Sivil Konvoya Saldırı

Mali'nin kuzeydoğusunda, askerlerin eskortluğundaki bir sivil konvoy, kimliği belirsiz silahlı şahıslar tarafından pusuya düşürüldü. Yerel basındaki haberlere göre, bu menfur saldırı sonucunda 50 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gao bölgesine bağlı Kobe köyünden geçmekte olan konvoy, saldırganların hedefi oldu. İlk belirlemelere göre, bu olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 olarak açıklandı.

Sahel Bölgesindeki Güvenlik Sorunları

Sahel bölgesinde, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birleştiği bölgede El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı terör gruplarının ardı ardına gerçekleştirdiği saldırılarla karşı karşıya kalmaya devam ediliyor. Mali, 2013 yılından bu yana çeşitli terör organizasyonlarının hedefi durumunda.

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