Mali'deki 2. Afrika Maarif Spor Oyunları Sonuçlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Mali'de düzenlenen 2. Afrika Maarif Spor Oyunları, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarak sona erdi. Spor yarışmaları, 15 Şubat'ta başlayarak, bugün sona erdi.

Etkinlik, Etiyopya'dan Nijer'e, Çad'dan Gine'ye kadar Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen sporcuları bir araya getirdi. Mali'deki Bamako şehrinde gerçekleşen müsabakalar, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bir platform oldu.

Ödül Töreni ve Final Mücadeleleri

Final ve ödül törenine Mali Milli Eğitim Bakanı Dr. Amadou Sy Savane, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Abdoul Kassim Fomba, Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir katıldı. Yarışmalar, "Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş" sloganıyla gerçekleştirildi.

Turnuvanın ilk gününde Bamako'daki 26 Mart Stadyumu'nda futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi birçok branşta final müsabakaları yapıldı. Ayrıca, 100 metre, 400 metre koşuları ile çeşitli atlama ve yüzme etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Başarılar

Erkek voleybol finalinde Mali Maarif Okulları ikinci olarak dikkat çekerken, kız voleybolda da şampiyon oldu. 100 metre erkekler finalinde, Etiyopya Maarif Okulları'ndan Salim Keder Hassan birinci, Nijer'den Cheick Ali Abdou ikinci ve Burkina Faso'dan Hasan Targuio üçüncü oldu. Kızlarda ise Kadiatou Bagaga altın madalya kazandı.

Ayrıca, uzun atlama ve yüksek atlama gibi branşlarda da Mali Maarif Okulları önemli başarılara imza attı.

Madalyalar ve Başarılarla Dolu Bir Etkinlik

Yüzme dalında, Nijer ve Kongo Maarif öğrencileri madalyaları topladı. Üç gün süren müsabakaların ardından kazanılan ödüller, gerçekleştirilen muhteşem bir konserle birlikte katılımcılara teslim edildi.

2. Afrika Maarif Spor Oyunları, gençlerin spor yeteneklerine katkı sağlamanın yanı sıra, kültürel etkileşim ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi de hedefledi.