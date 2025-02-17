Mali'deki 2. Afrika Maarif Spor Oyunları Sonuçlandı

Mali'de Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. Afrika Maarif Spor Oyunları, büyük bir coşkuyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:38
Mali'deki 2. Afrika Maarif Spor Oyunları Sonuçlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Mali'de düzenlenen 2. Afrika Maarif Spor Oyunları, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarak sona erdi. Spor yarışmaları, 15 Şubat'ta başlayarak, bugün sona erdi.

Etkinlik, Etiyopya'dan Nijer'e, Çad'dan Gine'ye kadar Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen sporcuları bir araya getirdi. Mali'deki Bamako şehrinde gerçekleşen müsabakalar, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bir platform oldu.

Ödül Töreni ve Final Mücadeleleri

Final ve ödül törenine Mali Milli Eğitim Bakanı Dr. Amadou Sy Savane, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Abdoul Kassim Fomba, Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir katıldı. Yarışmalar, "Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş" sloganıyla gerçekleştirildi.

Turnuvanın ilk gününde Bamako'daki 26 Mart Stadyumu'nda futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi birçok branşta final müsabakaları yapıldı. Ayrıca, 100 metre, 400 metre koşuları ile çeşitli atlama ve yüzme etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Başarılar

Erkek voleybol finalinde Mali Maarif Okulları ikinci olarak dikkat çekerken, kız voleybolda da şampiyon oldu. 100 metre erkekler finalinde, Etiyopya Maarif Okulları'ndan Salim Keder Hassan birinci, Nijer'den Cheick Ali Abdou ikinci ve Burkina Faso'dan Hasan Targuio üçüncü oldu. Kızlarda ise Kadiatou Bagaga altın madalya kazandı.

Ayrıca, uzun atlama ve yüksek atlama gibi branşlarda da Mali Maarif Okulları önemli başarılara imza attı.

Madalyalar ve Başarılarla Dolu Bir Etkinlik

Yüzme dalında, Nijer ve Kongo Maarif öğrencileri madalyaları topladı. Üç gün süren müsabakaların ardından kazanılan ödüller, gerçekleştirilen muhteşem bir konserle birlikte katılımcılara teslim edildi.

2. Afrika Maarif Spor Oyunları, gençlerin spor yeteneklerine katkı sağlamanın yanı sıra, kültürel etkileşim ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi de hedefledi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu, Lübnan'da Hamas Yetkilisini Hedef Aldı
2
Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı
3
YÖK Başkanı Özvar: 'Bilim İletişimi Ofisi' ile Bilimi Duyuracağız
4
Ümit Özdağ Hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddianamesi Hazırlandı
5
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davasında Gelişmeler
6
Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda Sel Felaketi: Evler Su Altında
7
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Mesaj: 'Önce Kötü Sicilinizi Temizleyin'

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi