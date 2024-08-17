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Mali'deki Aşırı Yağışlar Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'de aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi ve 39 bin kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:31
Mali'deki Aşırı Yağışlar Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'deki Sellerin Yol Açtığı Felaket

Mali'de aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen seller, bu ayın ilk 15 gününde 15 can aldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1-15 Ağustos tarihleri arasında ülkede 59'dan fazla sel vakasının gerçekleştiği belirtildi.

Etki Alanı ve Hayat Kaybı

Açıklamada, sel felaketinin ülke genelinde 39 bin kişiyi etkilediği ve bu felakette 15 bireyin hayatını kaybettiği ifade edildi. Mali'de haziran ayında başlayan yağış mevsimi Ekim ayının sonuna kadar sürmeye devam ediyor.

BM'nin Raporu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 13 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, Batı ve Orta Afrika'da 2 aydır süregelen aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarının, yaklaşık 716 bin 500 kişiyi etkilediğini duyurdu. Bu bölgelerde en az 72 kişi hayatını kaybetti, 699 kişi yaralandı.

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