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Mali'deki Jandarma Okulu Saldırısında 80'den Fazla Can Kaybı

Bamako'daki jandarma okuluna yapılan saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:45
Mali'deki Jandarma Okulu Saldırısında 80'den Fazla Can Kaybı

80'den Fazla Kayıp

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Faladie Jandarma Okuluna gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda 250'den fazla kişi de yaralandı. Yaralıların birçoğunun durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Silah Sesleri ve Terör İlanı

17 Eylül tarihinde Bamako'nun çeşitli bölgelerinden silah sesleri duyuldu. Mali Genelkurmay Başkanlığı, Faladie Jandarma Okulu'na yönelik bir terör saldırısının gerçekleştiğini duyurdu.

Havaalanı Kapatıldı

Saldırının ardından Mali askeri yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Bamako Uluslararası Havalimanı'nı kapatma kararı aldı. Olayın ardından can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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