Mali, İsveç Büyükelçisini Ülkeden Çıkardı

Mali'den İsveç'e Sert Tepki

Mali, İsveç'in kalkınma yardımını kesme kararı almasının ardından, Bamako Büyükelçisi Kristina Kühnel'in 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'in Mali'ye yönelik "düşmanca" olarak nitelendirilen açıklamalarının ardından Kühnel'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İsveç'in Yardım Politikasındaki Değişiklikler

Johan Forssell, 7 Ağustos'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, Mali'nin Ukrayna ile olan diplomatik ilişkilerini sonlandırmasının ardından "Hem Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı destekleyip hem de her yıl yüz milyonlarca kron kalkınma yardımı almak mümkün değildir." dedi ve hükümetin, 2024 yılı itibarıyla yardım kararının aşamalı olarak durdurulacağını duyurdu.

Diplomatik İlişkilerdeki Değişim

Mali, 24 Haziran'da Bamako ve Vagadugu büyükelçiliklerini kapatacağını ilan etmiş, Sahel ve Batı Afrika'daki durumu daha iyi takip edebilmek amacıyla Dakar şehrinde yeni bir büyükelçilik açma kararı almıştı. Bu büyükelçiliklerin yıl sonunda kapatılması planlanıyor.