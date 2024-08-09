Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mali, İsveç Büyükelçisini Ülkeden Çıkardı

Mali, İsveç'in kalkınma yardımlarını durdurması sonrası Bamako Büyükelçisine 72 saat süre verdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:13
Mali, İsveç Büyükelçisini Ülkeden Çıkardı

Mali'den İsveç'e Sert Tepki

Mali, İsveç'in kalkınma yardımını kesme kararı almasının ardından, Bamako Büyükelçisi Kristina Kühnel'in 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'in Mali'ye yönelik "düşmanca" olarak nitelendirilen açıklamalarının ardından Kühnel'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İsveç'in Yardım Politikasındaki Değişiklikler

Johan Forssell, 7 Ağustos'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, Mali'nin Ukrayna ile olan diplomatik ilişkilerini sonlandırmasının ardından "Hem Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı destekleyip hem de her yıl yüz milyonlarca kron kalkınma yardımı almak mümkün değildir." dedi ve hükümetin, 2024 yılı itibarıyla yardım kararının aşamalı olarak durdurulacağını duyurdu.

Diplomatik İlişkilerdeki Değişim

Mali, 24 Haziran'da Bamako ve Vagadugu büyükelçiliklerini kapatacağını ilan etmiş, Sahel ve Batı Afrika'daki durumu daha iyi takip edebilmek amacıyla Dakar şehrinde yeni bir büyükelçilik açma kararı almıştı. Bu büyükelçiliklerin yıl sonunda kapatılması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı