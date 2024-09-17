Mali'nin Başkenti Bamako'da Silahlı Çatışma Ortaya Çıktı

Bamako'da Silah Sesleri Yükseldi

Mali'nin başkenti Bamako, sabah saatlerinde çeşitli bölgelerden gelen silah ve patlama sesleriyle sarsıldı. Yerel kaynaklar, çatışmaların boyutunu artırarak halkı tedirgin etti.

Sosyal Medyada Paylaşımlar Yapıldı

Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, askeri bir tesise saldırı olduğu yönünde iddialarda bulundu. Çeşitli paylaşımlarda, şehir merkezinden yükselen dumanlar görüntülendi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama

Olay üzerine Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaparak, Faladie Jandarma Okuluna yönelik terör saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve bölgede tarama operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Halktan Sakin Olmaları İsteniyor

Açıklamada, bölge halkının sükunetlerini korumaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları gerektiği vurgulandı. Yönetim, birlik mesajı vererek halkın güvenliğini sağlama kararlılığında olduğunu belirtti.

2020 ve 2021 yıllarında üst üste gerçekleşen askeri darbelerin ardından Assimi Goita, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir.