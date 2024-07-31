Mali Ordusu, Burkina Faso Desteğiyle Cezayir Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

Mali Ordusu, Cezayir Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

Mali ordusu, Tuareg isyancılarıyla yaşanan son çatışmalardan sonra, Burkina Faso’nun desteğiyle Cezayir sınırındaki Tinzaouatene kasabasına hava saldırısı düzenledi.

Çatışma Sonrası Yapılan Hava Operasyonu

Geçen hafta yaşanan çatışmaların ardından, Mali ordusundan yapılan açıklamada, operasyona çıkarılan hava saldırısının amacının bölgedeki halkı, terör koalisyonuna karşı korumak olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra, hava operasyonuna Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyesi Burkina Faso'nun da destek verdiği ifade edildi. Ancak Fransız basınından bazı kaynaklar, bu saldırıda en az 6 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AES ve Savunma Stratejisi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılan Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023’te AES adı verilen bir birlik oluşturmuştu. Bu anlaşmaya göre, bir üye ülkeye yapılan her saldırı, diğer ülkeler için de tehdit olarak kabul ediliyor.

Wagner ve Yaşanan Kayıplar

Cezayir sınırındaki Tinzaouatene kasabasında yaşanan çatışmada, bölgede çok sayıda Wagner askeri kaybı olduğu bildirilmişti. Mali ordusunun kayıp sayısı resmi olarak verilmezken, Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) tarafından yapılan açıklamada, Mali ordusunun zor durumda kaldığı ve Wagner birliklerinin önemli bir kısmının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Rus Telegram kanalları, Wagner'in yaklaşık 50 askeriyle birlikte grup komutanı Sergey Şevçenko'nun da öldüğünü duyurdu. Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü sözcüsü, Tuareg isyancılarına destek sağlandığını vurguladı.

Cezayir Barış Anlaşması ve Geçmişteki Çatışmalar

Bu çatışma, Wagner grubunun Afrika’da karşılaştığı en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor. 2015 yılında Cezayir’nin aracılığıyla imzalanan Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması, Tuareg isyancılarıyla ordu arasındaki çatışmaların sona ermesi için kritik öneme sahipti. Ancak son zamanlarda taraflar arasındaki gerginlikler yeniden arttı.