Mali, Sömürge Dönemi İsimlerini Değiştiriyor

Batı Afrika ülkesi Mali, Fransa ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) mirası olan cadde, sokak ve meydan isimlerini değiştiriyor. Malili yetkililerin başkent Bamako'da uygulamaya koyduğu bu yenilik, Afrikalı topluma mal olmuş kişilerin isimlerinin kazandırılmasını hedefliyor.

Yetkililer, Bamako'da 11 bulvar, 15 cadde, 5 sokak ve 3 kamusal alanın isimlerini ulusal kahramanların adlarıyla değiştirdi. Öne çıkan değişiklikler arasında, ECOWAS Bulvarı'nın Sahel Devletleri İttifakı Bulvarı olarak güncellenmesi yer alıyor.

Ayrıca, Fransa-Afrika Zirvesi Meydanı, Sahel Devletleri Konfederasyonu Meydanı olarak adlandırıldı. Hollanda asıllı Fransız Sömürge Valisi Joost Van Vollenhoven'ın ismini taşıyan bulvar, eski Mali Cumhurbaşkanı General Moussa Traore Bulvarı olarak yeniden adlandırıldı. Fransa'nın Sömürge Valisi Louis Faidherbe'in adını taşıyan cadde de, bağımsızlık mücadelesi veren önemli dini figürlerden Mamadou Lamine Drame ile anılmaya başlandı.

Bu hamle, Ekim ayında Nijer tarafından da benimsenmişti; Nijer, sömürge dönemine ait cadde ve sokak isimlerini Afrikalı lider, düşünür ve tarihçilerin adlarıyla değiştirmişti. Ayrıca Senegal de geçtiğimiz haftalarda benzer bir karar ile gündeme gelmişti.