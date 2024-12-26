DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,68 -0,12%
ALTIN
2.975,51 -0,43%
BITCOIN
3.391.811,99 2,56%

Mali, Sömürge Dönemi İsimlerini Değiştiriyor

Mali, Fransa ve ECOWAS'tan kalan sokak ve meydan isimlerini Afrikalı kahramanların adlarıyla değiştiriyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:41
Mali, Sömürge Dönemi İsimlerini Değiştiriyor

Batı Afrika ülkesi Mali, Fransa ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) mirası olan cadde, sokak ve meydan isimlerini değiştiriyor. Malili yetkililerin başkent Bamako'da uygulamaya koyduğu bu yenilik, Afrikalı topluma mal olmuş kişilerin isimlerinin kazandırılmasını hedefliyor.

Yetkililer, Bamako'da 11 bulvar, 15 cadde, 5 sokak ve 3 kamusal alanın isimlerini ulusal kahramanların adlarıyla değiştirdi. Öne çıkan değişiklikler arasında, ECOWAS Bulvarı'nın Sahel Devletleri İttifakı Bulvarı olarak güncellenmesi yer alıyor.

Ayrıca, Fransa-Afrika Zirvesi Meydanı, Sahel Devletleri Konfederasyonu Meydanı olarak adlandırıldı. Hollanda asıllı Fransız Sömürge Valisi Joost Van Vollenhoven'ın ismini taşıyan bulvar, eski Mali Cumhurbaşkanı General Moussa Traore Bulvarı olarak yeniden adlandırıldı. Fransa'nın Sömürge Valisi Louis Faidherbe'in adını taşıyan cadde de, bağımsızlık mücadelesi veren önemli dini figürlerden Mamadou Lamine Drame ile anılmaya başlandı.

Bu hamle, Ekim ayında Nijer tarafından da benimsenmişti; Nijer, sömürge dönemine ait cadde ve sokak isimlerini Afrikalı lider, düşünür ve tarihçilerin adlarıyla değiştirmişti. Ayrıca Senegal de geçtiğimiz haftalarda benzer bir karar ile gündeme gelmişti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
2
Kazakistan'daki Uçak Kazasında 14 Azerbaycan Vatandaşı Kurtarıldı
3
El Al, Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesinin Ardından Moskova Uçuşlarını İptal Etti
4
Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi Açıldı: Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar
5
Körfez Ülkelerinden Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı
6
Kosova Polisi Sırbistan'a Ait İki Kurumu Kapattı
7
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!