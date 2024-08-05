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Mali, Ukrayna ile Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı

Mali, Tuareg isyancılara destek verdiği iddia edilen Ukrayna ile olan diplomatik ilişkilerini sona erdirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 01:04
Mali, Ukrayna ile Diplomatik İlişkileri Sonlandırdı

Mali, Ukrayna ile Diplomatik İlişkilerini Kesti

Mali, Tuareg isyancılarına istihbarat desteği sağladığını açıklayan Ukrayna ile olan diplomatik ilişkilerini sona erdirdi. Cezayir sınırında çıkan çatışmalarda isyancılara destek veren Ukrayna'nın tutumu, Mali'deki geçiş hükümeti tarafından büyük bir şokla karşılandı.

Geçiş Hükümetinin Açıklamaları

Mali'deki yönetim, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov'un yaptığı "silahlı terörist gruplara" destek açıklamalarına katıldıklarını belirtti. Bu bağlamda, Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov'un açıklamaları da hatırlatılarak, ülkenin Sahel bölgesinde "teröre destek verdiği" vurgulandı. Adli Girişimler ve Önlemler

Geçiş hükümeti, bu gelişmeler neticesinde Ukrayna ile tüm diplomatik ilişkilerin derhal sonlandırıldığını duyurdu. Ayrıca, Yusov ve Pyvovarov hakkında adli süreç başlatılacağı belirtildi. Batı Afrika'daki Ukrayna Büyükelçiliklerinde, Mali'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan "diplomat kılığındaki teröristlere" karşı gerekli önlemler alınacağı da ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığına Çağrı

Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov'un, Mali ordusuna karşı Tuareg isyancılarıyla ilgili yaptığı bir Facebook paylaşımının ardından Senegal Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantıya çağrıldığı bildirildi. Mali'deki orduya karşı Tuareg gruplara destek veren sözkonusu paylaşımın ardından, Pyvovarov'a müdahale etmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Çatışmanın Ardındaki Gelişmeler

Geçen hafta, Mali ordusu ile Tuareg isyancıları arasındaki çatışmalar yoğunlaşmıştı. Cezayir sınırındaki Kidal bölgesinin yakınındaki Tinzaouatene kasabasında meydana gelen çatışmalarda, Mali ordusunun önemli kayıplar verdiği bildirildi. Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA), çatışmanın ardından Mali ordusunun ağır bir yenilgi aldığını duyurdu.

Wagner Askerlerinin Kayıpları

Rus Telegram hesaplarında, Wagner grubunun çatışmada önemli kayıplar verdiği iddiası ortaya atıldı. Telegram'da yayınlanan bilgilere göre, Wagner'in komutanlarından Sergey Şevçenko'nun da hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna'dan İfade Edilen Destek

Andriy Yusov, Tuareg isyancılarına Wagner'e karşı bilgi desteği sağlandığını ima etti. Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı," şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu çatışma, Wagner’in Afrika'daki en büyük kaybı olarak kayıtlara geçti.

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