Maliye Bakanlığı Kayıt Dışı Faaliyetlerle Mücadeleye Devam Ediyor

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ağustos 2024

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Maliye, Mobilya Sektöründeki Kayıt Dışı Faaliyetleri Radarına Aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 29 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 258 mobilya işletmesini denetleyerek firmalara toplamda yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesti. Saha denetimlerinde 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığı ve 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptandı. Bu durumdaki mükellefler ise vergi incelemesine sevk edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Denetimlerimiz, kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz." (Deniz Çiçek/Ankara)

İletişimde 5G İçin İhale Çalışmaları Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında 5G'ye geçileceğini açıkladı. Gelecek yıl için planlanan ihale çalışmaları hız kazandı. Hedef, Türkiye'de 5G teknolojisini hayata geçirirken sektörü teşvik etmek ve 6G için AR-GE çalışmalarını desteklemektir. (Arife Yıldız Ünal/Ankara)

İnsani Yardım Malzemeleri Gazze’ye Giremiyor

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, yardımcı malzemelerin bölgeye ulaşımında yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. "Ağustos ayının ilk 10 gününde bu sayı 19 tıra düştü. Mısır tarafında binlerce tır insani yardım malzemesi Gazze'ye girebilmek için 3 aydır bekliyor," dedi.

İHH Dış İlişkiler Üyesi Emre Kaya: "Sürekli devam eden bir kriz var. Bombardıman durmuyor, yardımlarımız devam eden bir felaketin ortasında gerçekleşiyor." (Ümit Türk/İstanbul)

Vatandaşlar Köklerini Araştırıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın belge tarama sistemini yılın ilk yarısında kullanan 386 bin kişi, toplamda 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi. En çok görüntülenen belgeler ise Romanya ve Bulgaristan kökenli Türklerin sevk ve iskanına ilişkin olanlar oldu. (Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

Yeni Yerli Tohum Çeşitleri Tarıma Kazandırıldı

Tarımsal ürünlerde yerliliği artırmak amacıyla 64 yeni yerli tohum çeşidi tarıma kazandırıldı. Geçen yıl tarla bitkilerinde 42, bahçe bitkilerinde ise 22 yeni yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirildi. Ülkede üretilen sertifikalı tohumluk çeşitlerinin %40'ı bunlardan oluşmaktadır. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

Kışlık Konserve Hazırlığı Talebi Artırdı

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyar adet kavanoz kapağı üretildiğini ve bunun 400 milyonunun ev konserveciliğinde kullanıldığını belirtti.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz: "Mevsiminde üretilen gıdaların besin değerlerini koruyarak uzun süre saklanmasının önemi büyük." (Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

İstanbul’da Arıcılık Sezonu Açıldı

İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, İstanbul'un koloni varlığı bakımından Türkiye'de 9'uncu sırada olduğunu belirtti. Yıllık olarak 3 ton bal ve diğer arı ürünleri üretiliyor. Üretici Zeynep Toksöz ise arılarla iç içe olmaya başladıklarını ifade etti. (Erol Değirmenci-Fatmanur Kılıç/İstanbul)

Çelik Sektöründe Kriz Beklenmiyor

Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, "Dünyanın en büyük demir-çelik üreticisi olan Çin'de arz fazlası oluştu. Bu durumun yurt içi talebi azalttığını belirtti. Sektörün krize girmesi için global bir kriz çıkması gerekiyor," dedi. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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