Maliye, Kayıt Dışı Çalışan Doktorları Hedef Alıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, özel muayenehanelerde faaliyet gösteren doktorlar için kapsamlı bir inceleme sürecine girdi. İlk aşamada, muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavi hizmetlerinden elde edilen geliri beyan etmeyen 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık hasılatının kayıtdışı olduğu tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yürüttüğü çalışmalar, özel muayenehanelerde görev yapan hekimlerin mali uyum seviyelerinin yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelenmesi üzerine odaklandı.

Bu kapsamda, bazı doktorların muayene ücretleri ile ilgili beyanlarının gerçek kazançlarıyla arasında %400'e kadar ulaşan farklar olduğu belirlendi. İlk etapta, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk yaşayan en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi.

Ameliyat Gelirlerinde Büyük Farklar

Yapılan incelemeler, genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında faaliyet gösteren hekimlerin, muayene ve ameliyat ücretlerini eksik beyan ettiklerini ortaya koydu. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan cerrahların, gelirlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken rakamları gizlediği anlaşıldı. Örneğin, bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira gelirini beyan dışı bıraktığı ve yalnızca 6,5 milyon lira olarak bildirdiği tespit edildi.

Diş Hekimlerinde Eksik Beyan

Diş hekimleri hakkında yapılan incelemelerde, implant, protez ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği belirlendi. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu sadece 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

Estetik Sektöründe İncelemeler Derinleştirildi

Son yıllarda popüler hale gelen estetik işlemler de denetimlerin merkezine alındı. Burun estetiği, dolgu ve botoks gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin bazı doktorlarca eksik beyan edildiği görüldü. Bazı kliniklerde, yurt dışından hasta kabul eden doktorların gelirlerinin önemli kısmının beyan dışı kaldığı belirlendi. Bu örneklerden biri, bir saç ekimi uzmanının 7 milyon lira olarak beyan ettiği gelirine karşın 69 milyon lira hasılat elde ettiğinin anlaşılmasıdır.

Gönüllü Uyum Süreci Başlatıldı

Kayıt dışı kazanç elde eden doktorların vergi dairelerine davet edilerek gönüllü uyum çalışmaları başlatıldı. İlk aşamada, davet edilen doktorlardan 850'sinin beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltme yoluna gittiği öğrenildi.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflerin gönüllü uyum çalışmaları kapsamında vergi daireleri ile iletişim kurmasının önem arz ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kalmış kazançları vergilendirmektir. Bu süreçte uyum göstermeyenler, vergi incelemesine tabi tutulacak," dedi.

Şimşek, ayrıca hedeflerinin vergide adalet ve etkinliği sağlamak olduğunu belirterek, "Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir," ifadelerini kullandı.