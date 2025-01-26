Malkara Eski Kaşarı için AB Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu Yapılacak

Malkara Eski Kaşarı’nın Coğrafi İşaret Tescili İçin Adım Atılıyor

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), bölgenin lezzetlerinden biri olan Malkara eski kaşarı için Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili almak amacıyla başvuruda bulunma kararı aldı.

Önemli Bir Kalite İşareti

TTSO Başkanı Cengiz Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaretin bir ürünün kökenini, karakteristik özelliklerini ve bu özelliklerin coğrafi alanla olan bağını garanti eden önemli bir kalite işareti olduğunu belirtti.

Marka Lezzetlere Değer Katmak

Günay, Malkara eski kaşarının uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak istediklerini vurguladı. Ayrıca, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için yaptıkları diğer çalışmalara da değindi. "Ramazan çöreği için başvuru yapıldı. Şarköy sirkesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Kısa süre içinde başvuruda bulunacağız." şeklinde belirtti.

Yöresel Zenginliklerin Önemi

Günay, Türkiye’nin yöresel ürünler bakımından çok zengin bir ülke olduğunu vurguladı ve Tekirdağ’ın bu anlamda yöresel ürünlerini tanıtmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. "Tescilli ürünler yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Gezi ve gastronomi tutkunlarının artmasıyla, ürünlere olan talep de yükseliyor" dedi.

Tescilli Ürünlerde Hedef Büyüyor

Tekirdağ’da Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilli 13 ürün bulunduğunu, bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Günay, Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu, Çorlu kuzu ciğer sarma, Küçükyoncalı keşkeği ve Tekirdağ bulaması gibi ürünlerin tescil edildiğini aktardı.