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Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret ederek destek sağladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:42
Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Nurdağı'nda

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bu ziyareti kapsamında, Bakan Galdes, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitim Kurumları ve Esnaf Ziyaretleri

Galdes ve yanındaki heyet, ardından Aslanlı İlkokulunu ziyaret ederek burada öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocuklara moral vermek amacıyla yapılan bu ziyaret oldukça anlamlı oldu.

Gezinin devamında, esnaf ziyaretinde bulunan Galdes, bölgedeki ticaretin yeniden canlanması için destek mesajları verdi. Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen afet konutlarını da inceledi.

Protokol Üyeleriyle Birlikte

Ziyaret programlarında, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da Galdes'e eşlik etti. Gerçekleştirilen bu ziyaretler, bölge halkının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde onların yanında olmak adına önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes (ortada) 6 Şubat 2023'teki depremlerde...

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes (ortada) 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes (ortada) 6 Şubat 2023'teki depremlerde...

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes (ortada) 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

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