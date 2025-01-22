Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı

Maltepe Belediyesinde İhaleye Fesat Karıştırma Suçlaması

Maltepe Belediyesinde, araç kiralama ihalesine fesat karıştırma suçlamasıyla, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Belediye Başkanı Ali Kılıç dahil 32 şüpheli yer alıyor.

Soruşturma Detayları ve İddianame

2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 7 araç kiralama ihalesinde, ihale sürecinin kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, ihale sürecinde yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve sözleşme bedeli ile maliyet arasında ciddi bir fark olduğu belirtiliyor.

İddianameye göre, belediyenin ihale davet ettiği firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin mevcut olduğu tespit edildi. İhalelerin sürekli aynı firmaya verilmesi ve diğer firmaların ya katılmaması ya da belgeleri eksik sunarak elenmesi dikkat çekici bulgular arasında yer aldı.

Şüphelilerin Eylemleri ve Ceza İstemleri

Bazı şüphelilerin, anlaşmalı firmalardan yüksek teklifler toplayarak belediyenin zarara uğratılmasına neden oldukları iddia ediliyor. İhalelerin temel ilkelere aykırı bir şekilde yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, Ali Kılıç ve Yardımcısı Salih Kara hakkında kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe olduğu kaydedildi.

İddianamede, Başkan Kılıç ile birlikte 20 şüphelinin 5 yıl 3 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası, diğer 12 zanlının ise 3 ile 7 yıl arasında hapis cezası alması talep ediliyor. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.