Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti

Maltepe Belediyesi işçileri, maaşların gecikmesi ve toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin uygulanmamasını belediye önünde protesto etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:34
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti

Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti

Belediye önünde toplanan işçiler sloganlarla tepkisini gösterdi

Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarını zamanında alamadıkları ve toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin uygulanmadığı gerekçesiyle belediye binası önünde toplandı. Eylemde işçiler slogan atıp dövizler taşıyarak sorunlarına dikkat çekti.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Ali Sönmez, yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi imzalandığını ancak sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığını belirtti. Sönmez, "Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerin ödenmesini, toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına dair müzakere ile bu süreci sürdürmeye çalıştık. İşçiyi külfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçilerinin gördüğü gibi Maltepe Belediyesi işçileri de görüyor. Kamu hizmetlerinin yapılmamasının nedeni işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Birçok belediyede işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek işten çıkarma yapıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu."

Sönmez, belediyenin önceki günlerde işçilere, 29 kişinin işten çıkarıldığını, bunlardan 19'unun sendika disiplin kurulu süreci işletilerek atıldığını bildiren bir mesaj gönderdiğini aktardı. Sönmez, "10 kişinin akıbeti yok. İş güvenliğimize asla dokundurtmayacağız. Disiplin kurulu işletilmeden, özellikle 3 arkadaşımız sözleşmeleri feshedilerek bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Esin Cengiz Çinko ise emeklerinin karşılığını almak için sendika çatısı altında toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını, ancak işverenin kabul ettiği koşulları uygulamadığını söyledi. Çinko, "Maltepe Belediyesi çalışanlarının emek gücünü umursamayan uygulamaları reddediyoruz. Çalışanların işten çıkarılma kaygısı ve baskısı altında tutulmasını reddediyoruz, işçilerin yok sayılmalarını reddediyoruz, toplu sözleşme ile kazanılmış haklarımızın hak sahiplerine zamanında verilmemesini reddediyoruz. Sözleşmeyi masada imzalayan, uygulamada üzerini karalayan anlayışı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı
2
Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı
3
Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz
4
Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı
5
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti
6
Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava
7
El‑Mevasi'de Susuzluk Silahı: Bir Milyon Filistinlinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası