Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti

Belediye önünde toplanan işçiler sloganlarla tepkisini gösterdi

Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarını zamanında alamadıkları ve toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin uygulanmadığı gerekçesiyle belediye binası önünde toplandı. Eylemde işçiler slogan atıp dövizler taşıyarak sorunlarına dikkat çekti.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Ali Sönmez, yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi imzalandığını ancak sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığını belirtti. Sönmez, "Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerin ödenmesini, toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına dair müzakere ile bu süreci sürdürmeye çalıştık. İşçiyi külfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçilerinin gördüğü gibi Maltepe Belediyesi işçileri de görüyor. Kamu hizmetlerinin yapılmamasının nedeni işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Birçok belediyede işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek işten çıkarma yapıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu."

Sönmez, belediyenin önceki günlerde işçilere, 29 kişinin işten çıkarıldığını, bunlardan 19'unun sendika disiplin kurulu süreci işletilerek atıldığını bildiren bir mesaj gönderdiğini aktardı. Sönmez, "10 kişinin akıbeti yok. İş güvenliğimize asla dokundurtmayacağız. Disiplin kurulu işletilmeden, özellikle 3 arkadaşımız sözleşmeleri feshedilerek bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Esin Cengiz Çinko ise emeklerinin karşılığını almak için sendika çatısı altında toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını, ancak işverenin kabul ettiği koşulları uygulamadığını söyledi. Çinko, "Maltepe Belediyesi çalışanlarının emek gücünü umursamayan uygulamaları reddediyoruz. Çalışanların işten çıkarılma kaygısı ve baskısı altında tutulmasını reddediyoruz, işçilerin yok sayılmalarını reddediyoruz, toplu sözleşme ile kazanılmış haklarımızın hak sahiplerine zamanında verilmemesini reddediyoruz. Sözleşmeyi masada imzalayan, uygulamada üzerini karalayan anlayışı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.