Maltepe Belediyesi'nde Grev Kararı Asıldı

Maltepe Belediyesi'nde Grev Sonrası Gelişmeler

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması, yeni bir grev kararının alınmasına neden oldu.

Grev Kararı Belediye Binasına Asıldı

Görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan Genel-İş üyeleri, gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binası önünde toplandı. İşçiler ve sendika temsilcileri, belediyenin kendilerine sunduğu teklifin kabul edilemeyecek kadar kötü olduğunu ifade etti. Sendika temsilcileri, yapılan açıklamaların ardından grev kararını belediyenin kapısına astı.

Bu gelişmeler, Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçilerin hakları için verdikleri mücadelenin devam ettiğini göstermekte. Çalışanların, taleplerinin karşılanmasını bekledikleri süreç, şimdilik belirsizlikle devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.