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Maltepe Belediyesinde Tartışmalı Meclis Toplantısı

Maltepe Belediye Meclisi'nde Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması tartışıldı ve demokratik değerler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:37
Maltepe Belediyesinde Tartışmalı Meclis Toplantısı

Maltepe’de Meclis Tartışmaları

Maltepe Belediyesi'nde düzenlenen meclis toplantısında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması konusu gündeme geldi. Toplantı, Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından yönetildi.

Kayıpların Altını Çizen Başkan Köymen

Toplantıda konuşan Köymen, Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’ta her iki seçmenden birinin oyunu alan Özer'in, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındığını belirtti. Devamında kayyum atama süreçlerinin halkın iradesini yok saydığını ileri sürdü.

Köymen, "Bu sabah Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçelerine kayyum atanmış durumda. Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur," diyerek demokratik değerlere vurgu yaptı.

AK Parti Üyesi Özgün’den Sert Eleştiriler

Gündem dışı konuşmak isteyen AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Özgün, Özer'in PKK/KCK terör örgütüne üyelik iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Özgün, terör karşıtı bir duruş sergilemenin önemli olduğunu vurguladı.

Özgün, ayrıca Özer’in "Anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkan" ifadelerini kullanarak, CHP’nin tutumunu eleştirdi. "Esenyurt Belediye Başkanını savunmak, PKK'yı savunmaktır," diyerek sert bir üslup benimsedi.

İki Taraf Arasındaki Gerilim

Bu ifadeler üzerine Köymen, Özgün’ün mikrofonunu kapatarak "Çok haddinizi aştınız" şeklinde yanıt verdi. Özgün ise, "Hoşunuza mı gitmiyor, ben haddimi biliyorum" diyerek karşılık verdi.

Yaşanan tartışmaların sonrasında, Köymen’in Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik iddiaları üzerine meclis içerisindeki gerginlik arttı. İzleyen CHP’li üyeler, Özgün'ün bulunduğu bölgeye doğru hareketlenerek destek verdiler.

Toplantıya Ara Verildi

Yaşanan gerginlik ve tartışmalar sonrasında Başkan Köymen, meclis toplantısına ara verme kararı aldı. Aranın ardından, Köymen, Özgün'e yönelik suçlamalarını geri iade ettiğini belirtip, kendisiyle ilgili işlem yapma niyetinde olduğunu duyurdu.

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