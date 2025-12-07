Maltepe'de Altur minibüs devrildi: 1'i ağır 11 yaralı

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:14
Kaza, Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Altur firmasına ait 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 22 yolcudan 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldılar.

Minibüste bulunan yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittikleri öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Olay anına ilişkin görüntülerde minibüsün kontrolden çıkararak bir süre savrulduğu, ardından bariyerlere çarpıp devrildiği görülüyor. Görüntüler kazanın seyrini ve şiddetini gözler önüne serdi.

