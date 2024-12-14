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Maltepe'de Apartta Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

İstanbul Maltepe'deki bir apartta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 07:01
Maltepe'de Apartta Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Maltepe'de 4 Katlı Apartta Yangın!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine ihbar sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Yangın anında apartta kalan yaklaşık 15 kişi, itfaiye ekipleri ve görevlilerin yardımcılığıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası dairelerde duman tahliyesi işlemleri gerçekleştirildi.

Sakinlerden Duyarlı Davranış

Yangın sırasında bazı apart sakinlerinin, kedi ve köpeklerini yanlarına alarak dışarı çıkmaları dikkat çekti. Bu olay, hayvanlara karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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