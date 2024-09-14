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Maltepe'de Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Maltepe'de düzenlenen polis asayiş uygulamasında çok sayıda insan ve araç denetlendi, çeşitli suçlar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 01:26
Maltepe'de Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Maltepe'de Etkili Asayiş Uygulaması

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulaması, İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında yürütüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca ilçedeki beş farklı mahallede denetimlerde bulundu.

Uygulamanın Amacı

Uygulamanın temel hedefleri arasında suçun önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra şahısların hak ve özgürlüklerinin korunması yer aldı. Ayrıca yasaklı silahlar, uyuşturucular ve patlayıcı maddelerin tespit edilmesi, aranan kişilerin yakalanması önem arz etti. Dört Mahalede Denetim

Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde yapılan denetimlerde, 140 personel görev aldı. Çalışmalar kapsamında 175 umuma açık yer ve 35 park denetlendi, ayrıca 2 bin 517 araç ve 1211 motosiklet üzerinde kontroller yapıldı. Toplamda 11 bin 196 kişiye de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulama Sonuçları

Denetimlerde, bir ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ve yaklaşık 50 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, bir firari hükümlü ve vize ihlali yapan bir kişi yakalandı. Ayrıca, 3 hacizli araca da el konuldu.

Gece saatlerinde de devam eden denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık veren 18 kişiye toplam 17 bin 586 lira para cezası uygulandı. Emniyet, asayiş uygulamalarının düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

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