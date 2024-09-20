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Maltepe'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Maltepe'de meydana gelen kazada otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:51
Maltepe'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Maltepe'de Kaza: Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay, Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücü B.N. idaresindeki 06 CCC 216 plakalı otomobil, bir anlık dikkat dağılması sonucu kontrolden çıktı.

Akk insanı yan detay

Otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı sürücü B.N., sağlık görevlilerinin olay yerindeki hızlı müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. B.N. idaresindeki 06 CCC 216...

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. B.N. idaresindeki 06 CCC 216 plakalı otomobil, Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde kontrolden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü B.N. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. B.N. idaresindeki 06 CCC 216...

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. B.N. idaresindeki 06 CCC 216 plakalı otomobil, Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde kontrolden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü B.N. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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